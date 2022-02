Fabian Ruiz, protagonista di una prova da protagonista nel match contro il Barcellona, non è riuscito a tornare in campo dopo lo scontro di gioco che gli ha procurato una ferita alla testa.

Il centrocampista del Napoli è stato curato nel post gara, con la ferita che è stata subito suturata, così come si evince dallo stesso comunicato del club azzurro nella serata di ieri.

Secondo quanto si apprende da gianlucadimarzio.com, per il calciatore non ci sono particolari problemi e dunque prenderà regolarmente parte alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Conferme sull’assenza di Anguissa, ecco chi lo sostituirà

Conferme anche sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, che non sarà disponibile per la trasferta in terra sarda. “Nella giornata di venerdì – si legge – il centrocampista camerunense si sottoporrà agli esami strumentali ma la sensazione è che non sarà tra i convocati per la trasferta di Cagliari nel weekend”.

Scalpita, al suo posto, Lobotka che avrebbe smaltito il suo problema fisico: dovrebbe essere lui il calciatore che subentrerà ad Anguissa, in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero dell’ex Fulham.

In ogni caso, il recupero di Lobotka e la disponibilità di Fabian restano due buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti, impegnato nelle prossime ore a preparare l’importante sfida contro i rossoblù.

Francesco Fildi