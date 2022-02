Xavi: “Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria! Insigne annullato per un motivo”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Napoli, valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo creato tante palle gol, avremmo potuto vincere con due gol di differenza, è un peccato. Oggi è mancata la finalizzazione. Sono contento per il miglioramento della squadra, ma in casa speravamo di fare di più. Per me non è un risultato sufficiente, abbiamo dominato e meritavamo la vittoria”.

FOTO: Imago – Barcellona Napoli Xavi

“Ferran Torres? Sono contento di averlo. Spero che giochi molti anni nel Barcellona, farà i suoi gol. Dembelè si è fatto trovare pronto, i fischi si sono trasformati in applausi”.

“Nella seconda parte del match abbiamo dominato il gioco, sono mancati solo i gol. Mi è piaciuto anche l’atteggiamento di chi è subentrato dalla panchina. Nonostante i 24 tiri in porta non abbiamo segnato. Oscar si allena duramente, ha bloccato Insigne molto bene, ha disputato un’ottima partita”.