Maradona jr: “Barcellona-Napoli è la partita di mio padre, ma lui avrebbe fatto il tifo per gli azzurri”

Barcellona-Napoli non sarà mai una partita come le altre: queste due squadre hanno avuto l’onore di avere in squadra il più grande di tutti i tempi. Barcellona-Napoli è la partita di Diego Armando Maradona e questo lo ha voluto ricordare anche Luciano Spalletti in conferenza stampa, chiedendo un aiuto dall’alto al campione argentino. Proprio per parlare della gara del Pibe, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il figlio, Diego Armando Maradona Junior.

Diego Maradona

“Mio padre aveva scelto Napoli perché voleva essere amato e coccolato”. Si apre così l’intervista di Diego Armando Maradona Junior, nel ricordo di suo padre.

Per chi avrebbe fatto il tifo Maradona? Dieguito non ha dubbi: “Sarebbe stata senz’altro la sua partita per quello che ha dato ad entrambe le squadre, ma anche perciò che ho visto due anni fa non ho dubbi che avrebbe sperato in una vittoria del Napoli”.

Il ritorno si giocherà nello stadio intitolato a suo padre: “È una sensazione meravigliosa, non solo per me: i miei figli – il primo si chiama proprio Diego – un giorno potranno dire che è intitolato al nonno, che se l’è meritato. Si avverte tutto diversamente con questo nome, si percepisce un’aura nuova”.

Sulla partita, Diego non si sbilancia: “I giocatori si sfideranno in due stadi suggestivi e sarà un bel confronto. Partono alla pari, sono ottimista”.