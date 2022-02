Europa League, il Napoli ha già incassato 11 milioni di euro: quanto vale la qualificazione agli ottavi

Le ore passano e l’ansia cresce tra i tifosi napoletani: Barcellona-Napoli si avvicina. La gara di Europa League è in programma questa sera alle ore 18:45 al Camp Nou e le due squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto agli ottavi di finale della seconda competizione europea. Inoltre, un passaggio alla fase successiva, comporterebbe anche un ingresso economico nelle casse del club.

Napoli Europa League

Gli introiti dell’Europa League sono sicuramente un altro mondo rispetto quelli della Champions League ma, nonostante ciò, il Napoli ha già incassato un bel gruzzoletto. Secondo quanto riporta il portale Calcio&Finanza, è di 11 milioni di euro l’introito raccolto dal club azzurro finora.

Questi 11 milioni sono divisi così: 3.63 bonus di partecipazione, 4.22 ranking storico, 2.1 bonus risultati, 0.55 bonus secondo posto e 0.5 bonus spareggi.

Nel caso il Napoli dovesse eliminare il Barcellona e passare al turno successivo, entrerebbero altri 1.2 milioni nelle casse del club. Un motivo in più per provare ad andare avanti in Europa League.