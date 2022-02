De Laurentiis: “Uno splendido Napoli europeo! Bravi tutti”

Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è complimentato con gli azzurri per la prova offerta al Camp Nou. La squadra di Spalletti è riuscita ad ottenere un prezioso pareggio in attesa della gara di ritorno in programma al Maradona giovedì prossimo.

Queste le parole di apprezzamento da parte del presidente rilasciate sul suo profilo Twitter ufficiale:

“Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti!”

La grande prova degli azzurri non è dunque passata inosservata ed anche il patron azzurro ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni alla squadra!