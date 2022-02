De Laurentiis non è partito con la squadra: la priorità del presidente

Il Napoli è pronto per il big match di questa sera contro il Barcellona: al Camp Nou (e nel ritorno di giovedì prossimo al Maradona) si giocherà una gara molto importante per il prosieguo della stagione. Mister Spalletti è stato chiaro: queste partite si giocano per vincerle. Anche se la priorità del presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere un’altra.

Napoli Barcellona

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il presidente De Laurentiis non è partito con la squadra in direzione Barcellona, ma resterà a casa a seguire il match del Camp Nou.

La priorità del patron azzurro è il campionato: l’obiettivo principale è tornare in Champions League tramite un piazzamento tra le prime quattro in classifica.

Il Napoli, però, dal canto suo, non può certamente snobbare l’Europa League a febbraio: essendo stati eliminati prematuramente anche dalla Coppa Italia, gli azzurri ce la metteranno tutta per passare il turno.