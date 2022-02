Nessun pienone al Camp Nou, ma i tifosi napoletani si faranno sentire: i numeri

La sfida di Europa League tra Barcellona e Napoli andrà in scena nel magnifico Camp Nou: lo stadio dei blaugrana ha una capienza di quasi 100 mila posti e fa tremare le gambe a qualsiasi giocatore. I giocatori del Napoli dovranno mantenere alta la concentrazione e reggere la pressione in uno stadio così imponente. Pronti ad aiutare gli azzurri, però, ci saranno i tantissimi tifosi napoletani accorsi in Catalogna.

Camp Nou

Il Bracellona non è sicuramente abituato a questo tipo di sfide, loro che hanno sempre giocato in Champions League: il club blaugrana, infatti, non disputa una partita di Europa League dalla stagione 2003/2004, quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa. Infatti, i tifosi spagnoli non vivono con grande attesa questo match: al Camp Nou sono previsti circa 60 mila tifosi. Nonostante il 75% di capienza (dal prossimo 4 marzo si tornerà al 100%), lo stadio non sarà pieno.

I tifosi del Napoli, invece, non hanno perso l’occasione di stare al fianco della propria squadra e di vivere una trasferta di questa portata: previsti 5000 supporters partenopei. Il settore ospiti di 3000 posti è stato polverizzato e altri 2 mila napoletani saranno sparsi negli altri settori dello stadio. Una grande onda azzurra pronta a farsi sentire anche in Spagna.