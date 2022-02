Barcellona-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Xavi e Spalletti

Il giorno di Barcellona-Napoli è arrivato. Adesso, non è più il momento di previsioni e analisi, ma sarà solo il campo a parlare. Avrà la meglio chi avrà più voglia di vincere e provare a portare a casa una vittoria importante. I due allenatori Luciano Spalletti e Xavi Hernandez hanno le idee abbastanza chiare: in campo scenderà la formazione migliore, gli uomini più in forma.

Esultanza Napoli

Probabili formazioni Barcellona-Napoli

Luciano Spalletti dovrà rinunciare ad alcuni uomini chiave per questo match: saranno assenti per infortunio Stanislav Lobotka, Matteo Politano e Hirving Lozano, oltre Axel Tuanzebe che non è presente in lista UEFA. Vista l’importanza del match e le poche alternative a disposizione, il tecnico ex Inter effettuerà solo pochi cambi di formazione.

In porta potrebbe tornare titolare Alex Meret, in vantaggio su David Ospina. La linea a quattro difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e la sorpresa Ghoulam, in avanti nel ballottaggio con Mario Rui. I due mediani saranno Fabian Ruiz e Anguissa, mentre sulla trequarti agiranno Insigne, Zielinski ed Elmas. Il dubbio sull’attaccante sarà sciolto in mattinata: Osimhen vuole giocare e sembra potercela fare a partire dal primo minuto, ma Dries Mertens è pronto in caso di forfait del nigeriano.

Anche Xavi Hernandez ha una lista di indisponibili molto ampia: non saranno del match Umtiti, Lenglet, Araujo, Sergi Roberto, Balde, Depay e Ansu Fati per infortunio, mentre Dani Alves non è stato inserito nella lista UEFA. Le scelte del tecnico spagnolo sono quasi obbligate, ma l’intenzione è di dare un poco di riposo a chi ha giocato praticamente sempre.

A difendere i pali ci sarà il tedesco Ter Stegen, coperto dalla linea difensiva composta da Dest, Piqué, Eric Garcia e Jordi Alba. Nei tre di centrocampo potrebbe esserci un’esclusione eccellente: Sergio Busquets potrebbe partire dalla panchina. In quel caso, pronti Pedri, De Jong e Gavi. Il reparto offensivo ha più alternative e quindi il trio d’attacco è quello più difficile da prevedere: attualmente, sembrano essere in vantaggio i tre nuovi acquisti Adama Traoré, Ferran Torres e Aubameyang.

Formazione Barcellona

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Traoré, Ferran Torres, Aubameyang.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.