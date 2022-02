Barcellona-Napoli, possibile scelta a sorpresa di Spalletti: pronto un cambio in difesa

Mancano meno di 10 ore al calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, gara valida per gli spareggi di Europa League. Le due squadre sono cariche per questo impegno e nessuna delle due avrà voglia di concedere nulla all’altra. La vittoria dell’Europa League è un obiettivo importante e mister Spalletti non ha nessuna intenzione di snobbarla. Ma potrebbero esserci comunque dei cambi di formazione.

Faouzi Ghoulam

Come prima cosa, lo staff tecnico dovrà analizzare con cura le condizioni di Victor Osimhen: se darà le giuste garanzie, potrà partire titolare. La decisione finale però sarà presa solo in mattinata: in caso di esito negativo, Dries Mertens è pronto a far nuovamente male ai blaugrana.

Ma la vera novità di formazione potrebbe esserci in difesa: infatti, secondo quanto riportano il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, Faouzi Ghoulam potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Mario Rui.

Questa scelta di Luciano Spalletti è puramente tattica: su quella fascia ci sarà l’imponente Adama Traoré e servirà qualcuno con più forza fisica e più corsa per contenere l’esterno ex Wolverhampton.