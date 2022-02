“Saranno ovunque”, la notizia sui tifosi del Napoli al Camp Nou

Sono ore di grande attesa quelle che separano i tifosi del Napoli da Barcellona-Napoli di domani sera, in programma al Camp Nou alle 18.45.

Il calore dei supporters azzurri certamente non mancherà nemmeno in Catalogna. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, solamente nel settore ospiti sono attesi circa cinquemila tifosi napoletani.

FOTO: Getty – Barcellona Camp Nou

C’è, però, una particolarità, ossia che ci saranno molti altri tifosi sparsi un po’ ovunque nello stadio, anche nelle tribune. Molti di loro sono attesi non soltanto da Barcellona, ma anche da altre località spagnole (come Madrid) e, ancora, da diverse parti d’Europa (come il Belgio).

Un altro fatto curioso è la presenza di sciarpe celebrative, in giro per Barcellona, dedicate sia ai blaugrana che al Napoli.