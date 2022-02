Dove vedere Barcellona Napoli in tv e streaming

DOVE VEDERE BARCELLONA NAPOLI – L’attesa è finita, il big match è ormai alle porte: alle ore 18:45 del 17 febbraio, al Camp Nou, si sfideranno Barcellona e Napoli. Il match è valido per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League ma, visto il blasone delle due squadre, può tranquillamente essere definita “sfida da Champions”. Napoli e Barcellona, infatti, si sfidano a due anni di distanza dall’ultima volta: nel 2020, i due club si incontrarono negli ottavi di finale di Champions League. In quell’occasione, fu il Barcellona ad aver la meglio: 1-1 al San Paolo all’andata e 3-1 in Spagna nella gara di ritorno.

Barcellona-Napoli

Come arrivano le due squadre al match

Barcellona-Napoli, come già detto in precedenza, ha tutte le carte in regola per poter essere una gara di Champions League e non una partita di spareggi di Europa League. Quindi, come è possibile che le due squadre si affrontino in un turno del genere? Colpa di alcune prestazioni deludenti degli scorsi mesi.

Il Napoli non è riuscito a raggiungere direttamente gli ottavi di finale, in quanto è arrivato al secondo posto del proprio girone di Europa League. Gli azzurri hanno conquistato 10 punti nel Gruppo C, gli stessi dello Spartak Mosca, ma sono stati i russi a vincere il raggruppamento, grazie alle due vittorie ottenute proprio contro il Napoli. Il Leicester, invece (forse la favorita del girone quando furono effettuati i sorteggi), è arrivato terzo, ottenendo solo 8 punti: gli inglesi si dovranno accontentare degli spareggi della Conference League.

Attualmente, la squadra allenata da mister Spalletti è terza in Serie A e viene da una striscia di sei risultati utili consecutivi in campionato: una bella presentazione per una sfida così delicata.

Il Barcellona, invece, ha dovuto affrontare un inizio di stagione disastroso. L’addio della stella Leo Messi non è stato ancora digerito e la squadra ha fatto davvero fatica nel trovare un’identità precisa. L’allenatore olandese Ronald Koeman ha dovuto giocare con una rosa piena di ragazzini della Cantera e ha avuto troppi passi falsi lungo il suo tragitto: l’esonero, arrivato a fine ottobre, fu inevitabile. Ma, tornando alla Champions, il neoallenatore Xavi non è riuscito a risollevare i catalani: terzo posto nel Gruppo E dietro a Bayern Monaco e Benfica e retrocessione in Europa League. Dopo 20 anni dall’ultima volta, il Barcellona non è riuscito a superare la fase a gironi della massima competizione europea. Xavi Hernandez, però, sta cercando in tutti i modi di tirare di nuovo su la squadra e attualmente i catalani sono quarti in Liga con 39 punti. Gli acquisti di Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang, arrivati nel mercato di gennaio, aiuteranno sicuramente il club a una rapida risalita.

Mertens Napoli Barcellona

Dove vedere Barcellona Napoli in tv e streaming

Il big match di Europa League tra Barcellona e Napoli sarà visibile in tv su Sky. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il prepartita sarà visibile su canale Sky Sport a partire dalle ore 18.

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, il match Barcellona-Napoli si potrà seguire anche in streaming sul proprio smartphone, tablet o compute tramite l’applicazione Sky Go.

Oppure, c’è anche l’opzione Now TV, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto “Sport”, si potrà scegliere la partita dal palinsesto.

Oltre che su Sky, sarà possibile seguire la sfida di Europa League anche su DAZN. Per tutti gli abbonati, bisognerà scaricare l’applicazione su una Smart TV o collegarla alle console Xbox o PlayStation, oppure utilizzando un dispositivo come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Per chi non potrà seguire il match sulla TV, basterà collegarsi al sito (o scaricare l’app), inserire le proprie credenziali e godersi la partita sul proprio dispositivo mobile.

La partita non sarà visibile in chiaro su TV8, canale che detiene i diritti di Europa League e Conference League. Infatti, su TV8 sarà trasmessa una sola partita delle italiane a settimana: è stato scelto Atalanta-Olympiakos come match della settimana da trasmettere in chiaro.