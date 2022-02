Barcellona, Xavi proverà il recupero dell’ultimo minuto

Per la sfida di domani contro il Barcellona il Napoli dovrà fare a meno di quattro giocatori, ossia gli infortunati Lozano, Politano e Lobotka, oltre a Tuanzebe non inserito nella lista UEFA.

Non si può dire, tuttavia, che i blaugrana se la passino molto meglio. Xavi, infatti, dovrà certamente rinunciare a diversi titolari, quali Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto e Balde.

FOTO: Getty – Araujo Barcellona

Il Barcellona, inoltre, non potrà contare nemmeno su Dani Alves, che come Tuanzebe non è stato iscritto alla lista UEFA.

Secondo Il Corriere dello Sport, per il reparto arretrato Xavi spera quantomeno di riuscire a recuperare all’ultimo Ronald Araujo, che potrebbe affiancare Piqué per tentare di fermare la furia di Victor Osimhen.