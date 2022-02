Il Barcellona è pronto a soddisfare il Napoli per Fabian Ruiz, ma spunta un’altra big europea sullo spagnolo

La partita di domani contro il Barcellona sarà vissuta in modo molto particolare da Fabian Ruiz, di cui si è parlato molto in questi giorni in merito alle sue decisioni future.

Ieri Il Corriere dello Sport riferiva alcuni dettagli importanti legati alle scelte del centrocampista, che tornerebbe in Spagna molto volentieri.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

A tal proposito, Barcellona e Real Madrid sono senz’altro due ipotesi concrete per Fabian Ruiz, con il prossimo avversario europeo del Napoli pronto a soddisfare le richieste di De Laurentiis.

Secondo Tuttosport si parla di 50/60 milioni, che il Barcellona può arrivare ad offrire in estate per assicurarsi il numero otto.

Sempre secondo il quotidiano, tuttavia, non è da escludere l’ipotesi PSG, con il club francese che sarebbe addirittura la destinazione più probabile anche visti gli ottimi rapporti con il Napoli (certificati dalle operazioni Lavezzi e Cavani).