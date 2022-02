Barcellona, occhi in casa Napoli: non solo Fabian Ruiz sulla lista dei catalani

Barcellona-Napoli di domani sera sarà, ovviamente, già fondamentale in ottica passaggio del turno.

Uscire indenni dal Camp Nou potrebbe essere sinonimo di un passo in avanti verso gli ottavi di finale, anche alla luce del supporto e della spinta che solo uno stadio come il Maradona è in grado di offrire ai propri giocatori.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Stanto a La Gazzetta dello Sport, c’è qualcuno però – oltre al Fabian Ruiz – che potrebbe calcare più spesso il prato verde del Camp Nou. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che avrebbe superato anche Matthijs de Ligt nelle preferenze di Xavi.

L’operazione per il senegalese, infatti, ha costi più accessibili rispetto al difensore olandese della Juventus. C’è, in ogni caso, una certezza assoluta: De Laurentiis non svenderà il suo gioiello, ma il contratto in scadenza a giugno 2023 non può che aiutare le pretendenti a non investire cifre folli.