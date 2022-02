Lobotka, l’entourage: “Scudetto? Vi dico cosa filtra dallo spogliatoio”

Rafael Kedzior, membro dell’entourage di Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte, per commentare le ultime prestazioni dello slovacco e il momento del Napoli in Campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Finalmente il Napoli sta vedendo il vero Lobotka, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro. Non so dire perchè ha faticato inizialmente, non è facile rispondere a questa domanda, ma bisogna ricordare che veniva da un Campionato diverso e bisognava adattarsi“.

La crescita e la differenza tra Spalletti e Gattuso

“La differenza l’ha fatta Spalletti in due modi: dandogli diverse chance di giocare, facendo giocare un calcio che esalta le sue caratteristiche. Gattuso non era un giocatore alla Lobotka e non lo vedeva in quella posizione, anche se il tecnico lo stimava. Poi ha avuto anche qualche piccolo infortunio che non ha favorito il tutto”.

Lobotka – Getty Images

Scudetto? Il parere del centrocampista azzurro

“Lobotka crede allo Scudetto, come d’altronde tutto lo spogliatoio, l’occasione è palese. Nessuna squadra può vincerle tutte. Ovviamente è difficile ma ci sono possibilità. C’è un po’ di delusione per il post Inter, c’era l’aspettativa di portarla a termine. Il Napoli ha comunque le sue chance di Scudetto.

Barcellona? Aspettiamo questa gara per il grande prestigio, peccato che Lobotka non possa esserci. Per quanto dimostrato finora in Serie A il Napoli non può avere paura del Barcellona che sarà uno dei meno forti degli ultimi anni”.