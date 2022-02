Proventi Champions League: quanto ha incassato il Napoli in questi anni?

La Champions League è da sempre il torneo più redditizio d’Europa. Diritti TV, premi e incassi da stadio hanno portato introiti pazzeschi alle partecipanti che, per questo motivo, si battono ogni anno in campionato per accedere alla manifestazione.

Incassi Champions League, la classifica dal 1992: Juventus prima tra le italiane

Dal 1992 il torneo è passato dal format della Coppa Campioni a quello allargato della Champions League, mentre l’attuale modello del torneo è entrato in vigore dal 2003. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha quindi condotto uno studio cercando di stilare una classifica che parta proprio dal 1992 (fino alla stagione 2020-21) e che riporti tutti gli incassi dei vari club europei.

Le società che hanno incassato di più in questi anni sono Bayern Monaco e Real Madrid, con più di 1 miliardo di euro, dopodiché c’è il Barcellona (984 milioni di euro); mentre la prima italiana è la Juventus con 934 milioni di euro.

Un vero e proprio vuoto con le altre italiane: la Roma è la seconda al 14esimo posto con 448 milioni di euro incassati, seguita da Inter e Milan entrambe con 413 milioni portati a casa.

Incassi Champions League

Quanto ha incassato il Napoli in Champions League in questi anni?

E il Napoli? La società di Aurelio De Laurentiis è fuori dalla top 20 e in totale ha incassato 290 milioni di euro. Va ricordato che la prima partecipazione al nuovo format della Champions League della storia del Napoli risale alla stagione 2011/12 (ai tempi di Maradona era ancora Coppa Campioni, ndr).

In totale gli azzurri hanno partecipato 6 volte alla fase a gironi della “coppa dalle grandi orecchie”, passando alla fase ad eliminazione diretta in tre occasioni, venendo sempre eliminata agli ottavi di finale.