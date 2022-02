Spalletti cambierà almeno tre uomini contro il Barcellona

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti inizierà oggi a preparare la delicatissima sfida d’andata degli spareggi di Europa League contro il Barcellona.

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, infatti, oggi tutti torneranno a Castel Volturno. In vista della sfida ai blaugrana, il tecnico toscano ha già in mente almeno tre cambi rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Inter.

FOTO: Getty – Napoli Mertens Ospina

Secondo Il Mattino, tra i pali Meret prenderà quasi sicuramente il posto di Ospina, così come Anguissa tornerà ad occuparsi del centrocampo. Probabile anche un impiego dal 1′ di Mertens: in questo caso, più che in luogo di Osimhen, il belga potrebbe strappare una maglia da titolare a discapito di Zielinski.

Sarà da stabilire, inoltre, anche l’eventuale sostituto di Politano nel caso in cui l’ex Inter non dovesse riuscire a recuperare.