La Salernitana pensa al dopo Colantuono: contattato l’ex Juve!

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, la Salernitana sta sondando il territorio per effettuare un cambio allenatore. Pare, quindi, che stia per concludersi l’esperienza sulla panchina granata per il tecnico Stefano Colantuono.

Tra le opzioni valutate per sostituirlo vi è anche l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, che, come Ranieri e Delio Rossi, però ha rifiutato l’offerta.

FOTO: Imago, Pirlo

Attualmente Sabatini ha virato, quindi, su Andrea Pirlo, al quale ha proposto un contratto di 4 anni, in attesa della risposta dell‘ex tecnico della Juventus.