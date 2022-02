Nuova avventura per un ex azzurro: riparte dalla Promozione

Luigi Vitale, ex giocatore del Napoli al ritorno in Serie A, è pronto a tornare in campo senza aspettare una nuova chiamata per giocare tra i professionisti. Il terzino sinistro infatti riparte dal club della sua città Castellammare di Stabia.

Dopo l’esperienza al Frosinone in Serie B il difensore ha scelto di firmare per la ASD Junventude Stabia, squadra che milita in Promozione. Queste le sue dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura:

LIVORNO, ITALY – JULY 13: Luigi Vitale of ASC Spezia in action during the serie B match between AS Livorno and ASC Spezia at Armando Picchi Stadium on July 13, 2020 in Livorno, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images for Lega Serie B)

“Ho deciso di non aspettare più, avevo avuto qualche chiamata ma niente di interessante e sono felice di venire a dare una mano ai miei amici della Juventude Stabia. Userò questi due mesi per tenermi in forma per non farmi trovare impreparato per la prossima stagione. Per il momento il mio pensiero è divertirmi coi miei amici”