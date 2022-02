Gravina: “Chiesto il rinvio della giornata del 20 marzo per la Nazionale. Stiamo studiando alcune riforme per la Serie A”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio anch’io sport, toccando diversi temi interessanti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Playoff della Nazionale? Abbiamo chiesto il rinvio della giornata del 20 marzo (sarebbe la 30esima e il Napoli ospiterebbe l’Udinese, ndr), ma sappiamo anche che il calendario è molto intasato. Speriamo fino all’ultimo giorno che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più.

FOTO: Getty – Insigne Mancini Nazionale

Capienza negli stadi? Il 75% della capienza totale è già un passo avanti, ma non soddisfa. Mi auguro che a fine mese si possa tornare finalmente al 100%.

Indice di liquidità? Sì, pensiamo di inserirlo come criterio di ammissione ai campionati: sarebbe una prima volta assoluta per la Serie A. In questo modo metteremo sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro.

Tetto salariale? Stiamo cercando di lavorare anche in questo senso. Quando riusciremo a mettere in sicurezza il sistema, fortemente scosso dalla pandemia, credo che anche il calcio troverà la sua serenità nei costi di gestione.

EURO2032? Noi ci siamo candidati per l’Europeo del 2032, anche per evitare la concorrenza di realtà che oggi sono molto più attrezzate di noi“