Fassone: “De Laurentiis metterebbe la firma per vincere lo scudetto”

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del cammino azzurro finora in campionato. Queste le sue parole:

“Lotta scudetto? Quest’anno il campionato è più bello del solito, mi sono visto le partite di questo weekend, Napoli-Inter è una partita dal sapore europeo e si è giocato un grande calcio”.

“Il Napoli è lì in alto da dieci anni, dal secondo tempo con l’Inter si può pensare che sia mancata la mentalità ma bisogna ricordare che i nerazzurri sono la squadra più forte del campionato. Gli azzurri possono giocarsela e provare a vincere il titolo!”

“De Laurentiis non interessato allo scudetto? Per come lo conosco farebbe il diavolo a quattro per raggiungere l’obiettivo. Quando c’ero io anni fa dovevamo riacquisire la mentalità europea. Il presidente metterebbe la firma per vincere lo scudetto!”