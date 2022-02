Dalla Spagna – Il Barcellona rischia di perdere il top player per la sfida contro il Napoli!

Un’altra assenza importante per il Barça in vista della partita contro il Napoli: si tratta di Memphis Depay. L’attaccante olandese ha, infatti, subito un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra all’inizio di dicembre, per il quale lo staff medico non vuole accelerare il suo rientro in campo.

FOTO: Getty Images, Depay

Il calciatore, quindi, è in fase di recupero e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona preferisce non rischiarlo contro il Napoli. La partita in cui ha riscontrato l’infortunio è stata contro il Bayern Monaco l’8 dicembre e da quel momento ha giocato solo due gare: contro il Granada e contro il Real Madrid.

Nel corso di quel Clasico, valevole per la Supercoppa spagnola, è stato sostituito proprio per problemi muscolari. Xavi, quindi, preferirà tenerlo a riposo nel match di Europa League contro il Napoli.