Brutta sorpresa per alcuni tifosi all’esterno del Maradona: è successo durante Napoli-Inter

Resta un po’ di amaro in bocca per il pareggio di ieri tra i tifosi del Napoli, consapevoli che, probabilmente, gli azzurri avrebbero potuto fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti.

Mentre gli uomini di Spalletti erano in campo, tuttavia, la polizia locale di Napoli ha controllato tutto l’anello esterno dello stadio Diego Armando Maradona, operando 58 prelievi d’auto in divieto di sosta.

Stadio Maradona

Inoltre, sono stati eseguiti 70 verbali per infrazione al codice della strada, quattro denunce a parcheggiatori sorpresi ad esercitare l’attività e tre sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi.