Insigne, svelato il labiale dopo il gol: è diretto ai tifosi

La gioia – seppur momentanea – di avere sbloccato subito un match così importante è davvero difficile da contenere, specialmente per un napoletano doc come Lorenzo Insigne.

Il suo sesto gol in campionato (tutte le reti sono arrivate su calcio di rigore) aveva un sapore particolare per il capitano azzurro, che non si è trattenuto dopo aver scaraventato in rete il pallone dell’1-0.

FOTO: Getty – Insigne Maradona labiale

Infatti, oltre alla grande gioia personale e di squadra, con questa rete Insigne ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time con la maglia del Napoli.

Inoltre, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, mentre il suo nome veniva invocato a gran voce Insigne si è prima indicato il numero sulla sua schiena, quindi ha dedicato il gol ai suoi tifosi con un labiale eloquente: “È per tutti voi!“.