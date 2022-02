Infortunio Politano, ci sarà contro il Barcellona?

Durante la sfida di ieri tra Napoli e Inter, l’attaccante azzurro Matteo Politano è stato costretto alla sostituzione forzata dopo neanche mezz’ora di gioco, lasciando spazio ad un deludente Eljif Elmas.

Napoli Politano infortunio

Il comunicato ufficiale del Napoli, diramato al termine della gara, specifica un risentimento muscolare al polpaccio destro.

A questo punto, come riporta Tuttosport, non è facile stabilire fin da ora se l’attaccante ci sarà o meno nella sfida di andata contro il Barcellona, in programma questo giovedì alle 18.45 al Camp Nou. Notizie più certe arriveranno certamente nei prossimi giorni.