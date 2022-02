Frustalupi: “È mancata l’attenzione, ma c’è un aspetto che dobbiamo assolutamente migliorare”

“Credo l’attenzione anche sull’1-0 è mancata due tre volte dietro ma anche davanti, purtroppo i ragazzi devono crescere. Lo sapevamo che era difficile bisogna rimboccarsi le mani e cercare di fare puti nelle prossime partite”.

Mister per il tipo di campionato è un po’strano che dopo un girone ci sono così tante squadre in pochi punti, in due partite si passa dalla zona play-off a quella play-out. Dopo un girone che tipo di fotografia fa di questo Napoli?

“È così come hai detto tu, si può vincere e perdere con chiunque, tutte le partite sono difficili bisogna affrontarle con il massimo della concentrazione e con il massimo dell’impegno, della grinta. Ai ragazzi lo dico sempre, è chiaro che non è facile per loro dato essendo il primo campionato in primavera 1. Bisogna pagare ogni tanto lo scotto di questo noviziato. È una crescita che bisogna fare, sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato questo. Non ci dobbiamo certo abbattere ma guardare al futuro, le partite sono ancora tante”.

Oggi la squadra è sembrata lenta soprattutto nel primo tempo, è stato più un problema di gambe o di testa?

“Lenta più che altro nei passaggi, bisogna migliorare. È un aspetto che ci lavoro spesso ma non è facile. È una delle cose più difficili nel calcio migliorare la velocità di passaggio, cambia da categoria a categoria, più veloce è il passaggio più è alta la categoria. Chiaramente avete visto il livello della Serie A ieri, la velocità che hanno. I ragazzi devono imparare a fare queste così qui e piano piano speriamo di riuscire a fare meglio”.

Mister sei partite consecutive che subite gol tranne a Genoa due gol subiti, era stato nella prima parte di stagione il punto forte, cosa sta accadendo?

“Ci sono state delle assenze come Hisay che è un giocatore importante per noi però non darei la colpa alla difesa anche perché la difesa gioca bene ed è coperta anche grazie al lavoro dei centrocampisti e degli attaccanti. Se gli attaccanti pressano bene la difesa avversaria arrivano palle più scontate se i centrocampisti danno più copertura arrivano palle più scontate per i difensori ed è più facile chiaramente. Bisogna parlare di fase difensiva di tutta la squadra non della difesa. È chiaro che bisogna migliorare questo aspetto, si lavora anche su questo. È chiaro che il problema adesso sono tutte queste partite ravvicinate dopo questa sosta si può lavorare poco anche a livello fisico e si deve fare di necessità virtù”.

Parliamo anche degli aspetti positivi in settimana tre giocatori della primavera sono stati convocati in nazionale under 19 non accadeva da 7 anni che almeno tre ragazzi non venissero convocati quindi che soddisfazione è per il Napoli, per lei e per l’intero settore giovanile e quanti meriti ci sono di Frustalupi in queste convocazioni?

“Io non mi prendo meriti, i ragazzi sono stati bravissimi in queste diciassette partite si sono meritati la convocazione e sicuramente è stata una cosa molto bella per loro. È chiaro che bisogna rimanere con i piedi per terra, le convocazioni lasciano il tempo che trovano bisogna pensare al nostro campionato. È chiaro che è una soddisfazione per tutto l’ambiente, era un’amichevole hanno fatto la loro presenza erano contenti spero che anche nelle prossime partite che contano. È chiaro che è una bellissima cosa per il Napoli e siamo contenti ma bisognava fare punti anche in settimana, sicuramente ad esempio Ambrosino aveva bisogno di lavorare soprattutto a livello atletico purtroppo questa convocazione non l’ha fatto lavorare anche se oggi l’ho visto meglio, speriamo di poterlo impiegare dall’inizio il prima possibile speriamo già in settimana”.

