Niente allenamento per il Napoli: quando è prevista la ripresa

Il pareggio di ieri tra Napoli e Inter e la vittoria del Milan di oggi hanno stravolto il vertice della classifica di Serie A: i rossoneri sono attualmente primi con 55 punti, mentre Inter (una gara da recuperare) e Napoli inseguono con 54 e 53 punti. Gli azzurri, però, in settimana dovranno affrontare un’altra sfida molto importante.

Giovedì, alle ore 18:45, il Napoli sarà ospite del Barcellona al Camp Nou per la gara dei palyoff di Europa League. Gli azzurri avranno pochi giorni di tempo per preparare una sfida molto delicata per il prosieguo della stagione.

Mister Spalletti, dopo la partita di ieri contro l’Inter, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi: oggi, non c’è stata la seduta di allenamento. La squadra si ritroverà domani a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.