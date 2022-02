Vieri: “Il Napoli deve battere l’Inter, non ci sono ca**i!”

Nel corso del consueto appuntamento serale alla BoboTv in diretta su Twitch, l’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri si è espresso sulla sfida attesa al Maradona tra Napoli e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter Napoli (Getty Images)

“Il Napoli deve giocare per vincere: è molto forte e può farcela. Se l’obiettivo azzurro è conquistare lo scudetto deve battere l’Inter, deve fare la sua partita e cercare di riaprire il campionato per mettere pressione all’Inter. L’Inter difficilmente perderà contro altre squadre deboli, il Napoli deve giocare per vincere, non ci sono c***i”.

L’ex calciatore aumenta la pressione per il Napoli. Secondo lui non ci sono alternative: se gli azzurri vogliono lo scudetto, devono vincere oggi al Maradona.