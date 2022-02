Spalletti critico: “L’Inter è più forte, ma noi abbiamo sbagliato un aspetto della gara”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista dopo il match contro l’Inter ai microfoni di DAZN. Il toscano ha avuto modo di commentare il pareggio ottenuto nella sfida Scudetto, che ha visto le due compagini portare a casa un 1-1. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore partenopeo:

“Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza talentuosa. In alcuni momenti l’abbiamo mantenuta e in altri momenti no. Bisogna essere bravi a portare la partita in quelle che sono le nostre caratteristiche. Se non lo facciamo, diventa tutto difficile”.

In che maniera ha cercato di limitare Brozovic e i quinti dell’Inter?: “L’abbiamo preparata come un qualsiasi 4-2-3-1 contro un sistema di gioco come quello dell’Inter. Però la squadra l’ha interpretata bene per lunghi tratti. Il gol lo abbiamo preso per la loro forza e caparbietà, noi non siamo riusciti a gestire e siamo andati in difficoltà dal momento in cui è uscita la loro forza“.

Persa un’occasione per la classifica?: “Bisogna accettare quello che dice il campo e trarne gli insegnamenti. Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo avuto delle occasione per ipotecare la gara. Non sfruttandole, loro sono venuti fuori con la loro intensità”.

Su Osimhen: “Ha delle potenzialità infinita. Qualche volta si scollega un po’ dalla squadra, questi tagli in bandierina deve farli nel momento giusto . Ma sta imparando tutto, ha tutte le caratteristiche per diventare completo. Ogni tanto deve sapere anche scegliere, ma questo verrà con il tempo. E’ giovane, ma le qualità ci sono”.

Un punto da non buttare?: “Sono contentissimo di questo punto e della partita. Complessivamente l’abbiamo giocata bene. Nel secondo tempo non l’abbiamo giocata molto, ma ci sono capitate comunque delle palle gol. Si cresce dalle partite così, e sicuramente ne faremo tesoro”.

Sulla sfida contro il Barcellona: “Sono partite bellissime, di quelle che vale la pena giocarsi con la postura di quello forte, con il petto in forte. Al di là del risultato e dell’avversario, valuto la volontà di andare oltre i propri limiti e la sto vedendo. Stasera non abbiamo fatto tutto quello che possiamo, e adesso c’è l’incertezza sull’atteggiamento da avere”.

