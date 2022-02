Spalletti in conferenza: “Scudetto? Non usatemi per fare i titoli”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto nella sala stampa del Diego Armando Maradona dopo l’1-1 ottenuto contro l’Inter. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore azzurro:

“Penso sia un risultato giusto. Abbiamo avuto qualche occasione in più, ma loro sono stati migliori nello sfruttare le proprie qualità”.

Partita che indirizza la corsa Scudetto?: “Perché usare le mie parole per i titoli dei giornali? Non sono complice di queste cose, ma della mia squadra. Dobbiamo essere ambiziosi, se a voi vi fa gioco e se proprio volete fare i titoli, possiamo usare anche la parola scudetto”.

Osimhen?: “E’ stata una buona gara la sua. A volte va troppo da solo e non siamo così in grado di supportarlo per tutta la gara. Sarà sicuramente il campione del futuro”.

Infine, aggiunge: “Siamo più leggeri di loro, se la buttiamo sulla fisicità loro hanno qualcosa in più. Ma questa leggerezza bisogna mantenerla anche nella qualità. Abbiamo sbagliato, ma nelle minime cose. Loro sono i campioni d’Italia e restano loro, come qualità e forza, i più forti del campionato”.

Francesco Fildi