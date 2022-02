Skriniar ritrova Osimhen: lo slovacco pronto a farsi perdonare

Napoli-Inter è sicuramente il match più atteso della 25° giornata di Serie A: allo Stadio Diego Armando Maradona si sfideranno prima e seconda della classe. Una partita che si preannuncia una vera e propria battaglia con una bella cornice di pubblico pronto a sostenere i propri beniamini. Ma Napoli-Inter è anche l’occasione per far rincontrare Victor Osimhen e Milan Skriniar.

Osimhen Inter-Napoli

Sono passati ormai quasi tre mesi da quel famoso Inter-Napoli dello scorso 21 novembre: in uno scontro aereo con il difensore nerazzurro Skriniar, Osimhen riportò diverse fratture al volto. Un infortunio che gli è costato due mesi di stop e la Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Il difensore slovacco cercò in tutti i modi di chiedere scusa al suo rivale: sui canali social dell’Inter, per volontà dello stesso Skriniar, fu pubblicato un bel video con un suo messaggio di pronta guarigione per il nigeriano, che accettò con piacere l’augurio.

Oggi, i due potranno finalmente rincontrarsi da vicino e Skriniar ha in mente un modo per “farsi perdonare”. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’interista cercherà Osimhen già negli spogliatoi del Maradona per poter scambiare un abbraccio con lui e chiarirsi da vicino. Inoltre, a fine partita avrà intenzione di scambiare la maglia con il numero 9 azzurro. Un bel gesto da parte di un giocatore molto duro ma dall’animo buono.