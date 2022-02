Napoli-Inter, probabili formazioni: sciolti i dubbi per i due allenatori

L’attesa è finita, è arrivato il momento sul serio: oggi è il giorno di Napoli-Inter. Le due squadre al vertice della classifica si affronteranno alle ore 18 in uno stadio Maradona che sarà una bolgia: tutto sold out, ci saranno 27 mila tifosi azzurri. I due tecnici Luciano Spalletti e Simone Inzaghi (sualificato ma presente a Napoli con la squadra) schiereranno in campo il miglior undici disponibile.

Esultanza Napoli

Probabili formazioni Napoli-Inter

Luciano Spalletti non ha dato nessun indizio di formazione nella conferenza stampa di ieri, ma sembra aver risolto tutti i suoi dubbi. In porta ci sarà Ospina, difeso dal ritorno del Comandante Koulibaly, pronto a prendere il posto di Juan Jesus: di Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui le altre maglie in difesa. A centrocampo resterà fuori Anguissa: confermata la coppia Fabian Ruiz-Lobotka. In avanti, dietro l’unica punta Osimhen, ci saranno Politano, Zielinksi e capitan Insigne: partirà dalla panchina Dries Mertens.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato (e infortunato) Alessandro Bastoni, ma può contare per la prima volta sul neoacquisto Felipe Caicedo. A difendere i pali c’è capitan Handanovic, con il terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Dimarco, in vantaggio su D’Ambrosio. Linea a cinque di centrocampo formata da Dumfries e Perisic sulle fasce e Calhanoglu, Brozovic e Barella al centro. La coppia offensiva sarà Dzeko-Lautaro: Alexis Sanchez sarà utilizzato come carta a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Dzeko, Lautaro