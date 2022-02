Napoli-Inter scontro al vertice: un precedente sorride agli azzurri

Il big match di oggi tra Napoli e Inter vede sfidarsi le due squadre in testa alla classifica: l’Inter è prima a quota 53 punti (con una gara da recuperare), seguita da Napoli e Milan a 52. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero guardare tutti dall’alto verso il basso almeno per una notte (il Milan giocherà domani contro la Sampdoria).

Napoli-Inter 2015

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in un match di alta classifica era il 30 novembre 2015: al San Paolo arrivò l’Inter capolista a quota 30 punti con il Napoli che la inseguiva a due lunghezze di distanza.

Con uno stadio gremito di gente, il Napoli vinse 2-1 grazie a una doppietta del solito Gonzalo Higuain: Inter scavalcata in classifica e partenopei primi in solitaria. Ma molti tifosi azzurri ricorderanno benissimo l’ultimo minuto di quel match: Inter all’arrembaggio per cercare il pareggio e Napoli salvo grazie a due pali di Jovetic e Miranda.

I tifosi partenopei sperano di poter rivivere una partita come quella e tornare al primo posto in classifica dopo mesi di distanza.