LIVE – Napoli-Inter 1-1 (6′ rig. Insigne, 46′ Dzeko): occasione per Osimhen, para Handanovic!

Cari amici di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Inter che andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Match fondamentale in ottica scudetto per entrambe le squadre, e lo si può vedere dalle scelte di formazione di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, non senza qualche sorpresa.

FOTO: Getty – Inzaghi Spalletti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

