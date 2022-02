Napoli-Inter, copertura televisiva mondiale: la gara sarà trasmessa in tutti i continenti

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Inter, big match atteso dai tifosi delle due squadre ma anche da tutti gli appassionati di grande calcio. I ventidue giocatori che scenderanno in campo sono pronti a darsi battaglia: si preannuncia una gara ricca di emozioni. Infatti, nessuno vorrà perdersi questo evento: la gara sarà trasmessa in tutti i cinque continenti. Copertura televisiva mondiale per una partita che vale il primo posto in classifica: questo il comunicato del Napoli.

Napoli Inter

“La CBS trasmetterà la Gara negli USA.

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Cina, Giappone, Canada e gli Stati africani di Angola, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbabwe, Zambia.

Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka”.