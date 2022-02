Rapporti sempre più tesi tra De Laurentiis e Gravina: il motivo

La situazione in Lega Serie A continua a essere notevolmente complicata. Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, l’elezione di Luca Percassi (CEO dell’Atalanta) come vicepresidente è stata una scelta per coprire un buco rimasto scoperto. Ma i rapporti tra le diverse parti restano molto tesi.

Gabriele Gravina

Il giornalista Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato alcune situazioni all’interno della Lega e si è soffermato anche sulla “guerra aperta” tra Aurelio De Laurentiis e Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

Il motivo di questa disputa è legato allo stop delle multiproprietà imposto dalla FIGC. De Laurentiis dovrà scegliere tra Napoli e Bari entro il 2024, ma non ha nessuna intenzione di cedere nessuna delle due società.