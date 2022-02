Farris in conferenza: “C’è rammarico, alla fine è successo al Napoli ma non a noi”

Al termine di Napoli-Inter, il vice allenatore nerazzurro Farris ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo molto soddisfatti, la partita era iniziata male con un rigore che non discutiamo. Nel primo tempo abbiamo tenuto anche se non era facile, il Napoli aveva tutto il Maradona dalla sua parte. C’è forse un pizzico di rammarico per la ripresa, in cui credo che avremmo potuto portarla a casa.

Scudetto? Non eravamo preoccupati quando eravamo a -7, non lo saremo di certo domani. Abbiamo dato un segnale importante tenendo bene il campo in una situazione di difficoltà.

Dzeko? È un giocatore che abbiamo voluto fortemente dopo Lukaku, è diverso da lui e ha cambiato il nostro modo di giocare. Oggi ha messo a segno una perla.

Napoli? Sono una squadra forte e hanno provato a dimostrarlo usando le loro armi migliori. Con il palleggio, ogni tanto, ci hanno mandato fuori giri. Noi abbiamo avuto una partita infrasettimanale dopo il derby, ma alla fine sono calati loro, non noi“.