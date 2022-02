Fabian Ruiz ci crede: “Dovremo farlo nella ripresa per vincere”

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN nel corso dell’intervallo del match contro l’Inter. Gli azzurri sono momentaneamente sull’1-0, grazie al gol di Lorenzo Insigne dal dischetto. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo in vantaggio ma questo non vuol dire nulla. Il primo tempo è stato molto intenso, mentre il secondo sarà difficilissimo. Dovremo cercare di fare un altro gol e di tenere il passo degli avversari, non sarà facile”.

Francesco Fildi