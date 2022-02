Napoli-Inter, i convocati di Spalletti: tre ritorni tra gli azzurri

Napoli-Inter si avvicina. A quasi sette ore dall’inizio del match, cresce la tensione in città: il big match di oggi vale il primo posto in classifica e nessuno vuole sbagliare. Luciano Spalletti e Simone Inzaghi sono pronti a schierare la loro miglior formazione e darsi battaglia. La società azzurra ha comunicato anche i convocati per il match di stasera: non ritornano solo Koulibaly e Anguissa, ma c’è anche Adam Ounas nell’elenco. Una buona notizia per mister Spalletti. Ecco la lista completa.

Koulibaly Anguissa

PORTIERI: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina

DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Mario Rui, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli

CENTROCAMPISTI: Frank Anguissa, Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski

ATTACCANTI: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Adam Ounas, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Matteo Politano