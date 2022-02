“Complimenti a Spalletti, lavoro incredibile”: cosa dicono da Milano

Il giornalista Tancredi Palmeri elogia Spalletti al termine di Napoli-Inter, terminata 1-1 con qualche rimpianto per gli azzurri.

In particolare, Palmeri si è voluto soffermare su Juan Jesus e l’allenatore toscano, capace a suo dire di rigenerare un “ex giocatore“ come il brasiliano.

FOTO: Getty – Napoli Juan Jesus

Juan Jesus, infatti, è stato fondamentale per il Napoli durante l’assenza di Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal. In coppia con Rrahmani, infatti, il numero 5 è riuscito a formare una cerniera difensiva difficile da perforare.

Incredibile il lavoro di Spalletti su Juan Jesus: era un ex giocatore, e non da poco — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 12, 2022