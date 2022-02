Amazon, il vice presidente al Maradona: la risposta sull’acquisto del Napoli!

Ospite d’eccezione allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Inter. Infatti, per il big match di Serie A, in tribuna era presente Russell Grandinetti, vicepresidente di Amazon.

Il numero 2 del colosso dell’e-commerce è stato avvicinato dai microfoni di Canale 21 all’esterno dello stadio prima dell’incontro. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un grande tifoso del Napoli, perciò stasera sono qui. Come finisce la partita? Per me 1-1.

Amazon interessato al Napoli? Mmm… (momenti di silenzio per qualche secondo, ndr) sono qui solo per la partita. No, non c’è interesse per l’acquisto del club“.