Allegri non guarda al Napoli: “Sono loro il nostro obiettivo”

Nel corso della conferenza stampa di Atalanta-Juventus il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha rilasciato una serie di dichiarazioni in riferimento allo scudetto.

Allegri Juventus

È stata posta all’allenatore, infatti, una domanda relativa al possibile ritorno in corsa per il titolo della Juventus, alla quale ha risposto: “Ora dobbiamo pensare all’Atalanta, poi ad altro. Il nostro obiettivo è

arrivare al quarto posto, le tre davanti hanno troppo vantaggio. L’Inter ha potenzialmente 11 punti di vantaggio ed è difficile. Poi ce ne sono tre, ce ne fosse stata solo una“.

Ha inoltre aggiunto: “Partita spartiacque? No, perché l’Atalanta ha un match in meno. Ormai siamo vicini, non è decisiva per nessuno domani. Sarà una partita importante e bella da giocare, ma non decisiva“.