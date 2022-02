Nelle prossime settimane la Serie A tornerà alla capienza massima del 75%. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rivelando che già dal weekend del 27 febbraio, quando è in programma la 27esima giornata di campionato con Lazio-Napoli, la capienza negli stadi crescerà di un 25%.

Conferme, inoltre, anche sulla volontà di anticipare i tempi e garantire la medesima capienza anche per il match di Europa League contro il Barcellona.

(From L) Napoli’s Belgian forward Dries Mertens, Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne and Napoli’s Spanish midfielder Fabian Ruiz acknowledge fans at the end of the UEFA Europa League Group C Football match between Napoli and Legia Warsaw on October 21, 2021 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Si va verso il 100%

Il progetto del Governo è quello di arrivare gradualmente al 100% della capienza, così come non accade dal primo lockdown. Al momento – fa sapere il giornale – non c’è ancora una data, ma le intenzioni sono quelle di ripartire a pieno regime nel weekend del 20 marzo (il Napoli affronterà al Maradona l’Udinese).

L’altra ipotesi porta, invece, al 24 marzo, quando a Palermo l’Italia di Mancini sfiderà la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale in Qatar.

Francesco Fildi