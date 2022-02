Retroscena Koulibaly: come è stato accolto dai compagni nello spogliatoio

Ieri è atterrato a Capodichino tra i festeggiamenti dei tifosi napoletani e senegalesi Kalidou Koulibaly, reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa con la sua nazionale.

Il difensore azzurro è stato accolto nel migliore dei modi dai suoi sostenitori, ma anche dai suoi compagni di squadra. L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, racconto il retroscena avvenuto negli spogliatoi del Napoli a Castel Volturno.

FOTO: Getty Images, Koulibaly

Terminato l’allenamento – che ovviamente il calciatore appena arrivato non ha svolto – gli azzurri hanno festeggiato Koulibaly con un’ovazione. Successivamente c’è stato un colloquio con il tecnico Luciano Spalletti e con il ds Cristiano Giuntoli.

Il “Comandante” ha raccontato la sua esperienza in Coppa d’Africa e l’emozione della vittoria, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Sono pronto, sto bene, non sono stanco. Sono solo tanto felice. Ho letto i messaggi dei tifosi napoletani che sono felici per me, c’è solo un modo per ricambiare questo affetto“.