Una rosa invariata per cercare di vincere subito. Questa sarebbe stata la richiesta del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nei primi colloqui in estate con il presidente Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come il tecnico fosse da sempre convinto dalla bontà della squadra a propria disposizione.

“Proprio il lavoro artigianale del tecnico toscano ha permesso al Napoli di attuare una strategia di mercato conservativa”, si legge sulle colonne del quotidiano. Che aggiunge: “Perché dai primi contatti col presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti ha sempre ripetuto: ‘Non tocchi questa rosa e faremo bene’ “.

Napoli Spalletti

Una richiesta che, almeno per quest’estate, il club non ha esitato ad accogliere, alla luce anche del periodo di grave crisi economica che ha limitato gli investimenti.

Francesco Fildi