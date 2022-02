Koulibaly torna a Napoli, le prime parole: “Sono qua, non parto via. Ringrazio tutti!” (VIDEO)

È rientrato finalmente a Napoli Kalidou Koulibaly dopo aver condotto il suo Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa. Ad attenderlo all’aeroporto di Capodichino numerosi tifosi, del Napoli e del Senegal.

FOTO: Getty Images, Koulibaly

Il difensore azzurro ha prontamente rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dalla nostra redazione. Di seguito le sue parole.

“Ora sono qua: non parto, non vado via, sono tornato a Napoli. Ringrazio tutti: ho visto tutti i video e tutte le cose che avete fatto quando non c’ero io. Sono orgoglioso di essere qua, di essere con voi. È stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche qui a Napoli“.

Dal nostro inviato: Salvatore Amoroso.