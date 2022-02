Infortunio Lozano, si vuole evitare l’intervento chirurgico: quando può tornare

Luciano Spalletti farà quasi difficoltà a crederci: per il big match contro l’Inter di sabato, il tecnico di Certaldo può contare su quasi tutti i suoi giocatori. Con i rientri dall’Africa di Anguissa e Koulibaly sono solo due gli indisponibili: si tratta degli infortunati Axel Tuanzebe e Hirving Lozano.

Infortunio Lozano

Tuanzebe è alle prese con una lombalgia che lo ha costretto a dare forfait già per il match di Venezia di domenica scorsa: il difensore inglese sta lavorando in palestra ed è quasi impossibile un suo recupero per sabato.

Lozano, invece, dopo la lussazione alla spalla destra rimediata in nazionale, è tornato a Napoli e ha svolto ulteriori accertamenti con lo staff sanitario azzurro. Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri il messicano è arrivato a Castel Volturno con il braccio destro fasciato e la spalla bloccata.

Nei prossimi giorni, il Chucky sarà visitato da uno specialista di fiducia del club e potrà allenarsi in palestra. L’intenzione del Napoli è quella di evitare l’intervento chirurgico e procedere con una terapia conservativa: l’operazione terrebbe fuori il messicano per 2/3 mesi.

Con la terapia conservativa, però, i tempi di recupero non saranno comunque brevi: Lozano dovrà restare fuori per circa un mese. L’attaccante azzurro salterà sicuramente i match di campionato contro Inter, Cagliari, Lazio e Milan, oltre al doppio confronto con il Barcellona in Europa League. La speranza dello staff azzurro è quella di recuperarlo per la gara contro l’Hellas Verona in programma il prossimo 13 marzo.