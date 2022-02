Futuro Koulibaly, la volontà della società è chiara: la scelta di De Laurentiis

Kalidou Koulibaly è sempre più un simbolo di Napoli. La gioia esplosa anche in città per la vittoria del suo Senegal in Coppa d’Africa ne è la dimostrazione. Una città intera che festeggia una vittoria di una nazione che dista quasi 5 mila km non può essere solo sostegno per un suo giocatore: è un gesto d’amore verso un ragazzo che ha dato tutto per la sua gente.

Kalidou Koulibaly

La società ha tutta la voglia di rendere Koulibaly un simbolo di Napoli: dopo l’addio di Insigne al termine della stagione, Kalidou sarà il nuovo capitano azzurro.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà della dirigenza e di Aurelio De Laurentiis è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: il difensore senegalese è il giocatore della rosa a percepire lo stipendio più alto, guadagnano 6 milioni netti a stagione.