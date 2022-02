Koulibaly può sorridere: buone notizie dal Senegal

Kalidou Koulibaly è pronto a tornare agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo aver trionfato in Coppa d’Africa con il suo Senegal e aver partecipato ai tanti festeggiamenti nel suo paese, il Comandante dovrà aiutare il suo Napoli nella delicatissima sfida di sabato contro l’Inter.

Proprio durante i festeggiamenti a Dakar, capitale del Senegal, Koulibaly era stato protagonista di una disavventura: il suo cellulare era stato rubato da un tifoso. Una notizia che di certo non ha fatto piacere al capitano della nazionale: in quel cellulare erano probabilmente conservate tutte le foto e i video della grande festa in campo.

Questa notte, però, Koulibaly è tornato a sorridere: il suo cellulare è stato ritrovato e gli è stato consegnato. È stato lo stesso difensore a confermarlo sui social con una storia su Instagram in cui ringrazia il lavoro della sezione criminale del Comandante N’Diaye. Insomma, un Comandante che aiuta un altro Comandante.

