Novità dall’allenamento del Napoli: notizie su Anguissa e Tuanzebe!

Procedono le sessioni di allenamento per gli azzurri in vista del match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.

Nel corso della seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center, la squadra si è allenata sul campo 1, iniziando la sessione con una fase dedicata al torello seguita da partita a campo ridotto.

FOTO: SSC Napoli, Report allenamento

Successivamente esercitazione su palle inattive e seduta tattica.

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Anguissa è rientrato dall’impegno in Coppa d’Africa con il Camerun ed ha svolto l’intera seduta in gruppo.